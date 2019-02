Mozart beglückt auch auf Langstrecke

Eine Akademie wie zu Mozarts Zeiten, anno 1783: Dreieinhalb Stunden musste man sich Sonntagmittag im Mozarteum dafür Zeit nehmen. Star dieser Matinee war die konditionsstarke Camerata.

In Dresden "entweihte" Andreas Gabalier am Wochenende die Semperoper: Der umstrittene Karl-Valentin-Preisträger beschallte die Ballnacht im Klassiktempel mit Berichten aus seiner Kindheit als schneidiger Bauernbub. Wirklich Geniales aus Österreich hörte man hingegen elf Tage lang bei der Salzburger Mozartwoche. Am letzten Tag bot ein Akademiekonzert Gelegenheit, sich von Mozarts Kunst in doppelter Länge zu überzeugen.