Osterfestspiele sollen möglich werden

Der Intendant setzt auf Zuwarten bis Mitte März. Derweil bemüht sich der Landeshauptmann um Öffnungsschritte für die gesamte Kultur.

Noch ist möglich, dass die Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann am 23. März in Salzburg mit Proben beginnen. Noch ist möglich, dass Osterfestspiele Salzburg 2021 stattfinden. Denn all den vagen Ankündigungen der Bundesregierung von Montagabend ist zu entnehmen, dass - abgesehen von Vorarlberg - erste Öffnungen für Kunst und Kultur im April zumindest nicht auszuschließen sind. Und: Die reduzierte Version der Osterfestspiele Salzburg ist mit vier Konzerten ist von 2. bis 5. April angesetzt.

