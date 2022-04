Bibel und Koran: Zwei heilige Bücher, eine Wahrheit

Größer könnten die Gegensätze nicht sein. Das ist der erste Eindruck bei einem Vergleich der heiligen Bücher der Christen und der Muslime. Wie steht es um Nächstenliebe und Gewalt und warum führt der Anspruch "Wir sind besser" in die Irre?

Angelika Walser, katholisch-theologische Ethikerin, und Mouhanad Khorchide, muslimischer Theologe, gestalten regelmäßig die SN-Kolumne "Bibel und Koran". Jetzt ist ihr Buch "Bibel trifft Koran" erschienen, das am 19. Mai im SN-Saal präsentiert wird. Das Doppelinterview zeigt erstaunliche Gemeinsamkeiten in Bibel und Koran auf - und die Gegensätze.

Frau Walser, was haben Sie im Koran Gemeinsames mit der Bibel entdeckt? Angelika Walser: Die größte Gemeinsamkeit ist der Glaube an Gott, den Schöpfer. Beeindruckend finde ich Sure 49, in der die ...