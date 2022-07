Die Zukunft des Glaubens - Religion out, Spiritualität in?

Warum Religion mit Argusaugen betrachtet wird und Spiritualität boomt. Und wie eine dreifache Verbundenheit davor bewahren kann, esoterisch und weltfremd abzuheben.

Das Religiöse bewegt sich hin zur persönlichen Spiritualität. Sind Religionen out, ist Spiritualität in? Fragen an Anton A. Bucher, Religionspädagoge an der Universität Salzburg und Experte für Psychologie der Spiritualität.

Wie erklärt sich der Trend weg von institutionalisierten Religionen? Anton Bucher: In den USA ist "spiritual, but not religious" zum geflügelten Wort geworden. Es gibt viele religionssoziologische Studien, die dahin gehen, dass sich Menschen mehr als spirituell und weniger als religiös verstehen. Ursachen dafür gibt es mehrere. Eine ...