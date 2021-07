Eine Nonne begehrt auf - gegen die Hierarchie, die Männer und eine Frömmigkeit ohne Hirn

Mitsprache statt Vasallengehorsam. Mönche und Nonnen werden immer weniger. Doch das Kloster von Priorin Emmanuela Kohlhaas wächst. Sie tritt für eine Kirche ein, in der Bischöfe gewählt und Frauen geweiht werden.

Gemeinsam mit dem Priester Thomas Frings hat Sr. Emmanuela Kohlhaas OSB ein Buch über Ungehorsam geschrieben. Im SN-Gespräch erläutert die Priorin der Benediktinerinnen in Köln, warum es in Ordensgemeinschaften mehr demokratische Mitsprache gibt als in der Hierarchie der Priester und Bischöfe.

Es ist sehr ungewöhnlich, wenn eine Ordensfrau zum Ungehorsam aufruft. Was hat den Anstoß dazu gegeben? Sr. Emmanuela Kohlhaas OSB: Jesus ruft nicht zu einem Gehorsam auf in dem Sinne, dass ich meinen Kopf abgebe, meinen Willen ...