Nicht alles, was über Jesus geschrieben steht, hat sich tatsächlich so ereignet. Antike Schriftsteller waren nur teils an Fakten interessiert. Was ist in der Bibel historisch wahr?

Simone Paganini, Bibelwissenschafter an der RWTH Aachen, erklärt in seinem neuen Buch, wie und warum manche Texte der Bibel heute als "Fake News" gelten. So stammt der Satz zu Petrus "auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen" so wohl ...