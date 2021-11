Göttliche Botschaft gegen den Klimawandel: Die Bibel verlangt eine Auszeit für die Erde

Mensch und Erde brauchen eine Auszeit, das steht schon in der hebräischen Bibel geschrieben. Aber was bedeuten Sabbat, Sabbatjahr und Joveljahr für die Rettung des Planeten?

_In jedem siebten Jahr (Schmittah, Sabbatjahr) sollen der Boden ruhen und das Land brach liegen. Das ist die Tausende Jahre alte Forderung der hebräischen Bibel für die Schonung der Erde. "Brach liegen lassen" heißt auf Hebräisch "schammath". Konkret heißt es in der Thora, den fünf Büchern Mose, dass der Acker jedes siebte Jahr von seiner Verpflichtung "entlassen" ist, einen Ertrag zu geben (Waikra = Leviticus 25,2-7). Entsprechend dem Sabbat, dem Ruhetag für Mensch und Tier am siebten Tag der Woche, ...