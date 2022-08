Ich habe anderes zu tun

Der moderne Mensch entfernt sich immer mehr von Kirche und Religion. Was die Bildungs- und Wohlstandsgesellschaft damit zu tun hat und warum die Kirche in Russland so stark ist.

Minus fünf Prozent, minus zehn Prozent, minus 20 Prozent. Nach den religionssoziologischen Erhebungen in den vergangenen Jahrzehnten in Europa hat der Glaube an einen persönlichen Gott, der sich um jeden Menschen kümmert, stark abgenommen. So glaubten etwa in Belgien in den 1980er-Jahren noch 39 Prozent an einen persönlichen Gott, 2017 waren es nur mehr 21,6 Prozent.

Detlef Pollack, Religionssoziologe an der Universität Münster, ließ in seiner Vorlesung bei den Salzburger Hochschulwochen keinen Zweifel: "Religion verliert mehr und mehr ...