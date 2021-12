Kardinal Schönborn im Interview: Es braucht versöhnliche Gesten

Worte reichen nicht, um die Kluft im Land zu überwinden. Es brauche Gesten der Versöhnung wie das große Lichtermeer für die Coronatoten, sagt Kardinal Christoph Schönborn. Was muss die Politik tun, was kann die Kirche beitragen? Und warum ist der Mensch vielleicht doch besser als sein Ruf?

Der Kardinal empfängt das SN-Team in der lichtdurchfluteten Bibliothek des erzbischöflichen Palais in Wien. Christoph Schönborn, der am 22. Jänner sein 77. Lebensjahr vollendet, wirkt aktiv und gesund. Papst Franziskus will den Wiener Kardinal bei der Weltbischofssynode 2023 in Rom dabei haben. Im SN-Gespräch geht es um Sorgen und Hoffnungen für das neue Jahr.

Herr Kardinal, der Bundespräsident zeigte sich kürzlich beim Besuch der Impfstation im Stephansdom besorgt wegen des hohen Aggressions- und Frustrationspegels. Wie könnte man der ...