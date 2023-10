Kirche und Islam über die Juden

Plus

Plus

Plus

Die Bilder und Nachrichten sind verstörend: Eingeschlagene Fensterscheiben jüdischer Lebensmittelgeschäfte in Wien, Attacken gegen jüdische Kinder an österreichischen Schulen und in Deutschland ein versuchter Brandanschlag auf eine Berliner Synagoge.

BILD: SN/MIDJOURNEY-RESCH