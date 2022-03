Russlands Kirche: Eine tödliche Allianz

Religion und Politik - das ist ein Minenfeld. Wie der russisch-orthodoxe Patriarch seinen Präsidenten im Krieg stützt, ist nur das jüngste Beispiel dafür.

Dramatischer hätte das zeitliche Zusammentreffen nicht sein können. Die Tagung "Wie politisch ist Religion?" diese Woche in St. Virgil Salzburg fand just an einem Punkt statt, an dem sich das Minenfeld Politik und Religion von seiner tödlichsten Seite zeigt: der vorbehaltlosen Unterstützung des Aggressionskriegs von Wladimir Putin gegen die Ukraine durch den russisch-orthodoxen Patriarchen Kyrill I. "In der uns nahen brüderlichen Ukraine kämpfen böse Mächte gegen die Einheit der Rus und der russischen Kirche", erklärte das Oberhaupt der 150 Millionen ...