Jeder Mensch lebt in seiner Welt gefangen. Das ist die Art, wie unser Hirn funktioniert. Mit allen Nebenwirkungen - bis hin zur tödlichen Gewalt. Wie können wir uns daraus retten?

Der Soziologe Werner Vogd erläutert im SN-Gespräch, wie verwickelt das Gehirn mit seiner sozialen Umwelt ist, warum Fake News jede Realität übertrumpfen können und wie man der eigenen Blase entkommt.

Ist das Gehirn Herr im eigenen Haus? Oder sind wir nur das, was die Mitwelt aus uns macht? Werner Vogd: Das Gehirn an sich ist so dumm wie die Milz. Ohne das Lernen im sozialen Umfeld würde es nur Rauschen produzieren, keine Sprache. Das Gehirn ist eine Ansammlung ...