Was Menschen lächeln lässt

Drei Annäherungen.Nachrichten über Terror, über Corona, über Öko-Katastrophen bereiten Menschen viele Sorgen. In dieser wechselvollen Zeit stellt sich die Frage nach den eigentlichen Voraussetzungen zum Glücklichsein mehr denn je. Dass man das subjektive Gefühl objektiviert und es beschreibt, ist Teil der wissenschaftlichen Disziplin der Glücksforschung.

Auf Deutsch haben wir nur dieses eine Wort: Glück. Und meinen doch oft so unterschiedliche Dinge damit. Andreas Brunhart weiß, warum Glücksforscher da ganz gern ins Englische ausweichen: "Deren Fachgebiet hat Berührungspunkte mit Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und es geht um generelle Zufriedenheit, also Happiness, und nicht um kurzfristige Glücksgefühle, also Luck", erklärt der Forschungsleiter Volkswirtschaft vom Liechtenstein-Institut. Brunhart ist gemeinsam mit Kollegen von der Stiftung Helvetas und dem Liechtensteinischen Entwicklungsdienst für die Ausstellung "Global Happiness - Was brauchen ...