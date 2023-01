Wie Ukrainer in Salzburg "ihr" Weihnachten feiern - ein Pfarrer kennt die Freuden und Nöte

Die ukrainische Gemeinde feiert heute noch einmal. Mit jenen Gläubigen, die - bislang - dem russisch-orthodoxen Kalender folgen. Warum der Trend zum 25. Dezember geht, wie süß Kutja schmeckt und was Freude macht.

Vitalij Mykytyn ist ernüchtert. "Ich habe nicht gedacht, dass in unserer Welt noch so viel Hass und Brutalität möglich sind", sagt der ukrainische Pfarrer in Salzburg. "Ich hatte gehofft, dass wir aus der Geschichte gelernt hätten." Am 24. Februar 2022, dem Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine, wurde diese Hoffnung zerstört. Seither ist der Seelsorger der "Ukrainisch Griechisch Katholischen Kirche" (UGKK) in der Markuskirche täglich mit der Grausamkeit des Krieges konfrontiert. Und mit der Zerrissenheit seines Landes, die sich ...