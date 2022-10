Starkoch Schuhbeck legte Geständnis vor Gericht ab: "Ich stehe vor den Trümmern meines Lebens"

Zu einer Kehrtwende kam es am zweiten Tag im Prozess um Steuerhinterziehung gegen den bayerischen Starkoch Alfons Schuhbeck in München. Gleich zu Beginn räumte der 73-Jährige praktisch sämtliche Vorwürfe ein. Mit den Worten "Ich habe seit Jahren allen etwas vorgemacht" setzte er zu einer Art Lebensbeichte an. Seine Anwälte kämpfen jetzt darum, ihm einen Gefängnisaufenthalt zu ersparen.

SN/APA/dpa/Sven Hoppe Starkoch Alfons Schuhbeck steht in München vor Gericht.