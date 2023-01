Was ändert der Tod Benedikts im Vatikan?

Papst Franziskus ist nun freier in seinen Entscheidungen. Einfacher wird sein Weg bis zum Ende des Pontifikats nicht.

Im Lager der katholischen Traditionalisten rumort es. Als Benedikt XVI. am Silvestertag starb, läuteten die Glocken des Petersdoms nicht. Es folgte auch nicht, wie vor päpstlichen Begräbnissen üblich, eine feierliche Prozession der Kardinäle, um den Leichnam in den Petersdom zu begleiten. Papst Franziskus unterbrach anlässlich des Todes seines Vorgängers auch nicht die Tradition der Generalaudienzen. Der Vatikan verfügte nicht einmal einen Feiertag für seine Angestellten am Tag der Begräbnisfeier. Sogar die Vatikanischen Museen blieben am Donnerstag geöffnet. Der in der ...