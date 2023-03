Angreiferin tötet sechs Menschen an Schule in Nashville

Bei Schüssen an einer Volksschule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag drei Kinder und drei Erwachsene getötet worden. Die mutmaßliche Schützin sei ebenfalls tot, teilte die örtliche Polizei bei einer Pressekonferenz mit. Die Polizei habe sie getötet, sagte Don Aaron von der Polizei. Zu ihrer Identität gab es zunächst keine weiteren Angaben. Sie sei aber ersten Erkenntnissen nach im Teenager-Alter gewesen.

BILD: SN/APA/AFP/TIM VIZER Eine weitere Schie§erei an US-Schule