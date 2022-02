Bundesverwaltungsgericht bremst bei der Stadtstraße Wien

Die Richter korrigieren eine Entscheidung der Stadt Wien und gestehen den Beschwerden gegen den Änderungsbescheid für das Großprojekt aufschiebende Wirkung zu. Es herrsche keine Gefahr in Verzug, so die Begründung. Die Einwände gehörten geprüft, bevor die im Änderungsbescheid erwähnten Arbeiten (wie Bahnquerungen und Nachtarbeit) beginnen. Bürgerinitiativen feiern das Urteil als Teilerfolg, inhaltlich wird noch im Februar am Bundesverwaltungsgericht weiterverhandelt.

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe „Aufstand der Letzten Generation" haben am Montag frühmorgens vorübergehend den Wiener Gürtel auf der Höhe des Westbahnhofs in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Teilnehmer forderten von der Regierung, Maßnahmen gegen die „grassierende Bodenversiegelung" wie bei der Stadtstraße in Wien zu treffen.