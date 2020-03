Corona: Drei Tote bei Gefängnisrevolte in Italien

Drei Gefängnisinsassen sind bei einer Revolte ums Leben gekommen, die am Sonntagnachmittag in einer Strafanstalt in der norditalienischen Stadt Modena wegen Restriktionen aufgrund des Coronavirus ausgebrochen ist. Zwei weitere Gefängnisinsassen liegen in kritischem Zustand im Krankenhaus, berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" in ihrer Onlineausgabe.

SN/AP Personenkontrolle mit Temperaturmessung in Turin.