Am 31. Dezember 2019 wurden von chinesischen Gesundheitsbehörden 27 Fälle mit Lungenentzündung mit zunächst unbekannter Ursache gemeldet. Nach Angaben der WHO wurde am 7. Jänner in China ein neuartiges Coronavirus identifiziert. Weltweit wurden bis Ende Jänner insgesamt rund 6000 bestätigte Fälle bekanntgegeben. Der Großteil davon wurden in China gemeldet, darunter auch mehr als 130 Todesfälle.