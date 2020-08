Österreich verhängt Reisewarnung für Kroatien

Die Meldung kam dann doch überraschend schnell: Noch am Freitagvormittag kündigte Gesundheitsminister Anschober an, man würde etwaige Grenzschließungen in den nächsten Tagen prüfen. Zu Mittag wurde bereits die Entscheidung getroffen, eine Reisewarnung für Kroatien auszusprechen.

282 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat es in den letzten 24 Stunden in Österreich gegeben. Das ist seit Monaten die höchste tägliche Zuwachsrate. Erste Aufschlüsse über das Zustandekommen dieser Entwicklung und mögliche neue Clusterbildungen werden am Freitagabend erwartet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wolle die "Möglichkeit von Nachschärfungen" überprüfen. Das sagte er Freitagvormittag in einer Pressekonferenz.

Falls "reiseassoziierte Cluster" die Ursache der jüngsten Entwicklung sein sollten - darauf deuten Zahlen aus Kärnten, wo 16 von 22 aktuellen Neuinfektionen auf Urlaube bzw. Aufenthalte in Kroatien zurückzuführen sind, und Tirol an -, schließe Anschober Reisebeschränkungen nicht aus, sagte er Freitagvormittag.

Reisewarnung tritt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Kraft

Die Reisewarnung wurde Freitagmittag dann offiziell: Aufgrund der steigenden Infektionszahlen von Reiserückkehrern aus Kroatien bzw. einem Anstieg in dem Land selbst warnt Österreich erneut vor Reisen nach Kroatien. Die Reisewarnung tritt um Mitternacht von Sonntag auf Montag in Kraft, wie das Außenministerium der APA am Freitag mitteilte.

Urlauber, die sich derzeit in Kroatien befinden, werden dringend aufgerufen heimzukehren. Weitere Details würden derzeit mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt, hieß es aus dem Außenamt.

Weltweit gilt weiterhin zumindest der Reisehinweis der Stufe 4 ("Hohes Sicherheitsrisiko"), generell wird also von nicht unbedingt notwendigen Reisen abgeraten. Reisewarnungen gibt es seitens des österreichischen Außenministeriums derzeit (ohne Kroatien) für 31 Länder, darunter Bulgarien, Rumänien, Portugal und Schweden sowie die chinesische Provinz Hubei und seit einer Woche für das spanische Festland.





