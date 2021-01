"Operation Aderlass": Dopingprozesse gehen in die Verlängerung

In München legte der verurteilte deutsche Sportarzt Mark S. gegen seine Verurteilung zu vier Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe Revision ein. In Österreich beruft der Ex-Radprofi Stefan Denifl aus Tirol gegen seine teilbedingte Strafe und einen hohen Vermögensverfall. Beide Fällen landen vor den höchsten Strafgerichten in Deutschland und Österreich. Das wird aber zumindest einige Monate dauern.

