Papst will im Amazonas keine Lockerung in Sachen Zölibat

Im Vatikan ist am Mittwoch das postsynodale Schreiben des Papstes mit den Schlussfolgerungen aus der Amazonas-Synode im vergangenen Herbst veröffentlicht worden. Das Abschlussdokument mit dem Titel "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) enthält keine Lockerung in Sachen Priesterzölibat in entlegenen Amazonas-Gebieten.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Papst will Zölibat behalten, dafür im Amazonas Laien statt Priester