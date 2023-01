Prinz Harry wirft Bruder William körperlichen Angriff vor: "Er hat mich zu Boden gestoßen"

Bei einem Streit zwischen den Brüdern im Jahr 2019 soll William (Prince of Wales) Harry in seiner Küche zu Boden gestoßen haben. Das soll in der Autobiografie des jüngeren Prinzen in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Nach dem Rassismusvorwurf im Interview mit Oprah Winfrey im März 2021 und den Darstellungen in der Netflix-Dokuserie "Harry & Meghan" ist dies der nächste Schlag des abtrünnigen Paares gegen die königliche Familie.

SN/AP Die Stimmung zwischen den Brüdern war schon einmal besser: William, der Prince of Wales, und Prinz Harry nach dem Tod der Queen.