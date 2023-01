Prinz Harry schadet nicht nur der Monarchie

Wieder einmal wird die schmutzige Wäsche der britischen Royals zum Nachteil aller Beteiligten vor aller Welt gewaschen.

Bei all den brisanten Details, die Prinz Harry in seinem Buch preisgibt, treibt viele Menschen eine Frage um. Was bewegt ihn dazu, so viele Geschichten aus seinem Familienleben auszuplaudern - ohne Rücksicht auf Verluste?

Prinz Harry selbst rechtfertigt die äußerst privaten Enthüllungen damit, dass alle seine Versuche, die Zerwürfnisse zwischen ihm und seinem Bruder William auf direktem Wege zu klären, bisher gescheitert seien. Stattdessen seien Medien durch den Palast gezielt mit Informationen versorgt worden. Deshalb, so betonte er ...