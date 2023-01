Prinz Harrys Beliebtheit ist im Sinkflug

Am Dienstag erscheint Prinz Harrys Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve") in den Buchgeschäften. Das Ausmaß der Enthüllungen ist beispiellos - genauso wie der mögliche Schaden, der dadurch verursacht wird.

Wer am Dienstag ein Exemplar von Prinz Harrys Autobiografie "Spare" (deutsch: "Reserve") im Stoke Newington Bookshop, einem Buchladen im Nordosten Londons, erstehen will, muss sich beeilen. Denn viele kleinere Läden haben zunächst nur wenige Exemplare bestellt, weil führende Buchhändler es günstiger verkaufen. Im Zentrum der Metropole sieht das anders aus. Die Kette WHSmith hatte ihre Öffnungszeiten in Läden an den Bahnhöfen London Victoria Station und Euston in der Nacht zum Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Buchs verlängert, um auf einen ...