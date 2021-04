Prinz Philip (99) gestorben - ein Leben im Schatten der Krone

Prinz Philip, der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der Buckingham-Palast am Freitag in London mit. Er sei morgens friedlich eingeschlafen, schreibt das Königshaus in einer Twitter-Meldung.

Wahrscheinlich wäre ihm jetzt ein Scherz eingefallen - ein makabrer gewiss, gut möglich auch ein politisch unkorrekter. Solche Sprüche hatte er am liebsten. Wie würde Prinz Philip auf die stille Trauer reagieren, die sich nun über das Königreich gelegt hat? Dieser kantige, scharfsinnige Mann, der laut eigenen Worten "nach der Verfassung gar nicht existierte"? Wahrscheinlich würde er sogar auf seinen eigenen Tod mit seinem äußerst trockenen Humor antworten. Und das britische Volk würde in seiner Bestürzung milde lächeln, wie es ...