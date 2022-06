Tausche Dirndl gegen Flamencokleid: Eine fünfköpfige Familie zieht ans Meer

Eine fünfköpfige Familie beschließt, für ein halbes Jahr nach Spanien zu gehen. Allen Widrigkeiten zum Trotz lassen sie ihren Traum wahr werden.

Den Entschluss hatten sie schon lang gefasst. Für Hanna und ihren Mann Pablo war es nur eine Frage der Zeit, bis sie ihre Koffer packen und mit ihren drei Kindern und zwei Katzen eine Zeit lang am Meer leben würden. Die Coronapandemie machte ihren Plänen zunächst einen Strich durch die Rechnung. Nun naht die verpflichtende Schulzeit für ihre älteste Tochter Triana. "Also haben wir uns gesagt: jetzt oder nie", erzählt die 35-jährige Hanna, die als bayerische Beamtin in München arbeitet. ...