Die Tochter wird zum Sohn. Der Unbekannte zum Bruder. Und eine Liebe überwindet sämtliche Hürden. Aus der SN-Serie "Trotzdem Liebe", in der Paare, Freunde und Familien darüber berichtet haben, wie sie trotz Lockdown und Kontaktbeschränkungen Nähe gesucht und gefunden haben, wird nun "Einfach Liebe". Hier erzählen Menschen ihre Geschichten. Es geht um das zutiefst Zwischenmenschliche - in guten wie in schweren Tagen.