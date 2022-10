Viele Hinweise nach Mord an junger Frau im Chiemgau

Nach einem Gewaltverbrechen an einer 23-jährigen Studentin in der Nähe des Chiemsees erhielt die Polizei mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung. Auf die Ermittler wartet nun viel Kleinarbeit.

Am verlängerten Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober wurde im Chiemgau im benachbarten Bayern eine junge Frau durch ein Gewaltverbrechen getötet. Die Leiche von Hanna W. (23) wurde im Fluss Prien in der gleichnamigen Gemeinde am Chiemsee entdeckt. Wie bereits kurz berichtet, ergab die gerichtsmedizinische Obduktion in München laut Polizei eindeutig, dass die Medizinstudentin umgebracht worden war. Zu den näheren Umständen schweigt die Polizei, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Eine Woche nach der ...