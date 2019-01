Wie feierlich sind die kirchlichen Feiertage?

Keine Frage, der weitaus beliebteste kirchliche Feiertag ist Weihnachten. "Ein Kind ist uns geboren" ist eine Botschaft, die jeder Mensch versteht und die deshalb auch schon weit über den kirchlichen Raum hinaus zu einer fixen Größe geworden ist.

Im innerkirchlichen Ranking muss sich Weihnachten freilich mit dem zweiten Platz begnügen. Denn dass Jesus von Nazareth geboren wurde - vermutlich in Nazareth, nicht in Bethlehem -, ist nicht einmal die halb Miete. Das Entscheidende ist Ostern, der Glaube an die Auferstehung und damit die Überwindung des Todes. "Ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos", schreibt der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 14. So lieb uns also Weihnachten sein mag - der christliche Glaube steht und fällt mit Ostern.

Daher folgen auf Ostern eine Reihe weiterer Feste, vor allem Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Das Pfingstfest erfreut sich als traditioneller Termin für die Firmung großer Beliebtheit. Dass der Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen auf die ersten Jüngerinnen und Jünger herabgekommen sei, hat die bildende Kunst belebt und eine nachhaltige Wirkung im Sinne einer feurig-lodernden Begeisterung für den Glauben hinterlassen.

Weder zu Ostern noch zu Pfingsten spielt der jeweilige Montag aus kirchlichen Sicht irgendeine Rolle. Der Ostermontag und der Pfingstmontag sind eine rein gesellschaftliche Konvention. Dasselbe gilt übrigens für den zweiten Weihnachtsfeiertag, den Stephanitag. Der hl. Stephanus gilt als erster Märtyrer der jungen Christengemeinden. Aber das hat im Grunde keine größere Bedeutung als irgendein anderer Feiertag eines oder einer katholischen Heiligen. Es geht hier tatsächlich auch nur um die gesellschaftliche Konvention, dass man Ostern, Pfingsten und Weihnachten gern einen Tag nachfeiert - sehr zum Nutzen der Tourismusindustrie.

Dieser nützen übrigens auch die kirchlichen Donnerstagfeiertage ganz besonders, weil mit ihnen die beliebten Freitag-Fenstertage verbunden sind. Christi Himmelfahrt und Fronleichnam, die beide jeweils am Donnerstag gefeiert werden, werden gern als Anlass für einen Kurzurlaub genützt. Im Gegensatz dazu treffen die beiden großen Marienfeiertage - Mariä unbefleckte Empfängnis (8. Dezember) und Mariä Aufnahme in den Himmel (15. August) - nicht auf einen bestimmten Wochentag.

Der 8. Dezember hat einen besonderen Bezug zu Österreich. Nachdem Wien während des Dreißigjährigen Kriegs von einer Fremdherrschaft verschont geblieben war, erhob der damalige Kaiser Ferdinand III. als Dank Maria zur Schutzheiligen Österreichs und führte Mariä Empfängnis am 8. Dezember 1647 als Feiertag in Österreich ein. Unter der NS-Herrschaft wurde dieser Feiertag abgeschafft, seit 8. Dezember 1955 ist Mariä Empfängnis wieder ein gesetzlicher Feiertag in Österreich - sehr zum Widerwillen des Handles, der sich vor allem in Salzburg nicht damit abfinden konnte, dass viele Österreich an diesem Tag zum Weihnachtseinkauf ins benachbarte Bayern gefahren sind. Als der Marienfeiert im Jahr 1984 auf einen Samstag fiel, erlaubte der damalige Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer sen. gegen den Widerstand der Kirche erstmals die Öffnung der Handelsgeschäfte von 10 Uhr bis 17 Uhr.