Anna Rondon, Kämpferin der ersten Stunde

30-Jahr-Gedenken an das "World Uranium Hearing". In Salzburg begann der Widerstand.

. Sie kamen aus aller Welt, vor allem aus den indigenen Völkern: die Opfer von Uranabbau, Bombentests und Strahlenmüll, die mit dem "World Uranium Hearing" 1992 in Salzburg international gegen die Atomindustrie mobilmachten. Im Mittelpunkt standen dabei u. a. die gesundheitlichen Schäden, die Bergleute und ihre Familien in Nordamerika, Afrika und Asien durch die Uranminen und deren strahlende Müllhalden erlitten. Unter dem Motto "Lasst das Uran in der Erde!" wurde die "Deklaration von Salzburg" beschlossen. Diese wurde am Großglockner hinterlegt ...