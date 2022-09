Uran, das tödliche Erz

Schon der Abbau von Uran hinterlässt radioaktiven Strahlenmüll. Warum indigene Völker massiv betroffen sind und was die gute Nachricht ist.

Atomkraft, ob militärisch oder zivil, birgt schon am Anfang der Produktionskette in den Bergbauminen und ihrer Umgebung tödliche Gefahren. Bei der Gewinnung des Urans aus dem Erz entstehen giftige Schlämme, die sogenannten Tailings, die langfristig in riesigen oberirdischen Becken gelagert werden. "Diese Tailingbecken sorgen auch nach der Schließung einer Mine dafür, dass die betreffenden Gebiete radioaktiv kontaminiert sind", heißt es dazu in der aktuellen Auflage 2022 des "Uranatlas". "In den USA wurde dafür der Begriff National Sacrifice Area - Nationales ...