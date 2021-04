Eine umstrittene Riesenfabrik im Wasserschutzgebiet: Verbiegen für Tesla

Im Eiltempo. Elon Musk zieht eine riesige Fabrik vor Berlin hoch. Mit provisorischen Genehmigungen.

Der charismatische Tesla-Chef hat die Politiker in Brandenburg erfolgreich umgarnt. Das bevölkerungsarme und wirtschaftlich schwache ostdeutsche Bundesland, das die Hauptstadt Berlin quasi umschließt, wird neue Heimat der europäischen Gigafactory von Elon Musk. Im Potsdamer Regierungsgebäude konnte man das Glück kaum fassen, als Musk im Herbst 2019 den Standort bekannt gegeben hatte. In der Grünheide, 40 Kilometer östlich von Berlin, fand der 49-jährige Unternehmer ein Umfeld, wie es besser nicht hätte passen können: Gut erschlossen, im Ballungsgebiet der Hauptstadt und in ...