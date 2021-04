Licht und Schatten

Das Vorgehen von Elon Musk schockiert die Branche - und viele andere.

Das brachiale Vorgehen von Elon Musk in Brandenburg verdient keine Sympathie. Bäume, Trinkwasser, Tarifverträge - alles egal. Die große Geste ist wichtiger. Die Unterwürfigkeit der Landespolitik wirkt wie eine Huldigung. Die Empörung über die Geschehnisse ist gerechtfertigt.

Doch die Gigafactory, die in Windeseile entsteht, zeigt auch: Da hat erst jemand kommen müssen, der nicht weiß, wie es geht. Während die deutsche Konkurrenz immer noch auf ihre angesichts Fridays for Future und Diesel-Schwindeleien deutlich geschwundene Lobbymacht in Brüssel setzt, ...