Der Okjokull-Gletscher in Island ist am Sonntag offiziell für tot erklärt worden. Durch den Klimawandel verschwand er fast zur Gänze. Dem "ewigen Eis" in Österreich droht ein ähnliches Schicksal.

SN/apa/öav Blick vom Schweikertsee auf den Schweikertferner und den Fuß des Rofelewand-Massivs in den Jahren (v.l.) 2011, 2014, 2016 und 2018.