Schüler und Studenten gingen für Klimaschutz auf die Straße

In Wien versammelten sich nach Angaben der Polizei 10.500 Schüler. Die Demonstrationen verliefen bisher völlig friedlich. "Wir sind nur mit Absperren beschäftigt", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Vor der Karlskirche in der Wiener City forderten die jugendlichen Manifestanten auf einem großen Transparent: "Klimaschutz auf Schiene bringen!" Lautstark ging es auch bereits am Sammelpunkt Mariahilfer Straße/Ecke Stiftsgasse zu. Hunderte Schüler skandierten ebenfalls hinter einem großen Transparent Parolen für den Klimaschutz.

Große Auswirkungen hatten die Klima-Demos der Schüler hingegen auf den ohnehin starken Freitagsverkehr in der Wiener City. Harald Lasser vom ÖAMTC rechnet kaum mit einer Entspannung in der Bundeshauptstadt. Der Ring zwischen dem Schwarzenbergplatz und dem Schottentor war gesperrt, der Stau reichte bis zur Urania zurück. In beiden Richtungen ging auch auf der sogenannten Zweierlinie nichts. Ebenso verstopft waren die Zufahrten in die Innenstadt wie die Rechte Wienzeile oder die Wiedner Hauptstraße.

Auch in sieben weiteren Landeshauptstädten und mehreren weiteren Städten fanden Proteste statt. In Kärnten waren gleich zwei Demonstrationen geplant: in Klagenfurt und in Villach. Rund 1.000 Teilnehmer beteiligten sich in Klagenfurt am Protestzug zum Lindwurm. Rund 4.000 Demonstranten marschierten in Innsbruck vom Zentrum in Richtung Landhaus. "More trees, less assholes" lautete einer der Slogans im strömenden Regen, dem auch in Bregenz 1.500 Schüler und Klima-Aktivisten trotzen.

In Linz marschierten Jugendliche am Hauptplatz für das Klima. In Salzburg wurde nach einer Demo eine Kundgebung am Residenzplatz vor bis zu 4000 Schülern abgehalten.

Ausgesprochen kreativ zeigten sich etliche junge Demonstranten bei der Demo in Graz. Mit Sprüchen auf Plakaten wie "Mei Klima is net deppert - frei nach Edmund Sackbauer" oder "Rettet die Erde! Sie ist der einzige Planet mit Bier" sorgten sie für Unterhaltung bei rund 1.300 Schüler, Lehrer und Passanten, die am Sitz der Landesregierung vorbei zum Freiheitsplatz zogen. Kleiner war der Versammlung in Eisenstadt mit rund 60 Teilnehmern.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Freitag via Twitter an die Teilnehmer der "FridaysForFuture"-Demonstration gerichtet: Die Weltgemeinschaft stehe angesichts der Klimakatastrophe vor der größten Herausforderung in der Geschichte. "Ihr jungen Leute, Schülerinnen & Schüler & Studierende, gebt mir Hoffnung, dass wir diese große Herausforderung meistern können." Die Erwachsenen ermahnte er zuzuhören.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wird die Organisatoren der "FridaysForFuture" Demonstration am Montag treffen. "Hier erhebt eine Generation ihre Stimme, für die der Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen essenziell ist. Unsere Türen sind jederzeit offen für die Anliegen von unseren Schülerinnen und Schüler", sagte die Ministerin am Freitag. Die Ministerin begrüße die internationale Bewegung.

Weiter nicht sehr angetan von den während der Unterrichtszeit stattfindenden Demos ist Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Er hätte eine "schlichte österreichische Antwort" präferiert und gesagt: "Macht doch die Demos nach Schulschluss um 13.00 oder 14.00 Uhr", erklärte Faßmann bei einem Pressegespräch in Innsbruck.

Unterstützung kam hingegen von der Ärztekammer, der Caritas, der SPÖ, der Liste JETZT und den NEOS. Die Liste JETZT äußerte auch Kritik an der Regierung: "Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bundesministerin Elisabeth Köstinger von der ÖVP erklären sich solidarisch mit der Bewegung und verstehen offenbar nicht, dass sie die Angesprochenen sind. Das ist ungefähr so, als würde sich der Angeklagte mit dem Kläger solidarisieren", sagte der Klubobmann und Umweltsprecher von JETZT, Bruno Rossmann. Solidarität äußerten auch die Umweltschutzorganisationen WWF, Global 2000 und Greenpeace geäußert.

Auch der Bundesobmann der Schülerunion, Tobias Hofstätter, und Bundesschulsprecher Timo Steyer begrüßten es, dass sich Jugendliche für ihre Zukunft einsetzen. Ebenfalls Unterstützung kam von der Sozialistischen Jugend. Die Schülerunion forderte unterdessen die plastikfreie Schule und thematisierte zudem, wie man als Schüler trotz Unterrichts legal zu den Protesten gehen könne.

Ganz unterschiedlich ist an den Schulen in Sachen Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an der Klima-Demo umgegangen worden. In Wien waren ganze Volksschulklassen samt Lehrern und begleitenden Eltern mit von der Partie, Oberstufenschüler dagegen meist in Gruppen mit einigen Klassenkameraden unterwegs. Ein Schüler berichtete, die Direktorin habe Nachsicht für ein Fehlen im Unterricht zugesagt, wenn keine Schularbeiten, Prüfungen oder Tests anstünden.

Hunderttausende Jugendliche haben weltweit für einen radikalen Kurswechsel hin zu mehr Klimaschutz demonstriert. Kundgebungen unter dem Motto "FridaysForFuture" gab es in europäischen Metropolen wie Rom, Warschau, London und Berlin. Rund um den Globus waren mehr als 2.000 Kundgebungen und Schülerstreiks in mehr als 120 Staaten angekündigt.

Die schwedische Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg bescheinigte den Regierungen am Rande der Demonstration in Schweden weltweit zu wenig Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung. Anstatt zu handeln, vergeudeten Politiker allerorten Zeit, sagte die 16-Jährige. "Es gibt so viel, was getan werden muss. Aber ein Anfang wäre, dass sie damit anfangen, zu sagen, wie es ist. Und was tatsächlich getan werden muss; wie sehr die Emissionen verringert werden müssen", betonte Thunberg.

Trotz anhaltender Warnungen von Wissenschaftern vor den Folgen der Erderwärmung hat der weltweite Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid in den vergangenen zwei Jahren neue Rekordwerte erreicht. Laut einem Bericht des Weltklimarats IPCC vom Oktober kann nur ein grundlegendes weltweites Umsteuern eine globale Klimakatastrophe verhindern.

Im Pariser Klimaabkommen von 2015 hat sich die internationale Gemeinschaft zur Begrenzung der Erderwärmung auf ein beherrschbares Maß von deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter verpflichtet. Die jeweiligen nationalen Klimaschutzzusagen reichen dazu bisher aber bei Weitem nicht aus.