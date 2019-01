Österreichs Emissionen erreichen neue Spitzenwerte. Die Regierung hat außer Sonntagsreden nichts zu bieten.

Still und leise fanden die Zahlen am Dienstag ihren Weg an die Öffentlichkeit. Keine Präsentation, keine Pressekonferenz, kein Auftritt der zuständigen Minister Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ). Nur eine dürre Aussendung des Umweltbundesamtes wies auf die Fakten hin, die die klimapolitischen Sonntagsreden des Kabinetts von Kanzler Sebastian Kurz als heiße Luft entlarvten.