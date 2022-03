Und wieder beginnt eine Atomdebatte

Was ist da los? Plötzlich soll die umstrittene Energie die Versorgung in Deutschland stabilisieren.

Seit 2011 ist das Ende der Atomkraft in Deutschland besiegelt. Jetzt verändert der Krieg Russlands mit der Ukraine Gewissheiten. Einige Politiker, vor allem aus CDU/CSU, setzen auf den Ausstieg vom Ausstieg. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.Warum gibt es wieder eine Diskussion über Atomkraft in Deutschland? Der Ukraine-Krieg hat Deutschland gezeigt, wie abhängig es von russischem Gas und Öl sowie Kohle ist. Zudem steigen die hohen Energiepreise wegen des Konflikts weiter. Die Bundesregierung will deshalb die Energieversorgung möglichst zügig neu aufstellen ...