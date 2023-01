Wie sich die EU auf den "Green Deal" einigte: Ein Diplomat erzählt

Vom Bohren dicker Klimabretter. Hinter den Kulissen: Wie in Brüssel die Verhandlungen über den Green Deal vor sich gehen.

Gregor Schusterschitz (52) ist Diplomat und ausgewiesener Rechtsexperte. Als Botschafter in Brüssel verhandelt er für Österreich den Green Deal. 2019 von Kommissionschefin Ursula von der Leyen präsentiert, ist das Paket nun in seinen wesentlichen Teilen durch. Den SN gewährte Schusterschitz einen Blick hinter die Bühne des Brüsseler Parketts.

2019 hat die gerade gewählte Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Green Deal verkündet. Niemand wusste vorerst so recht, was das sein sollte. Was ist Ihnen da durch den Kopf ...