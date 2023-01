Die ganze Welt stürzt sich in Schulden - ist das völlig egal?

Private und Staaten häufen weltweit immer höhere Schuldenberge an. Staatsschulden sind dann gut, wenn sie den Wohlstand erhöhen.

Die Geschichte der Wirtschaft ist auch eine Geschichte der Schulden. Schon die Staatswesen in der Antike machten Schulden, um sich die Mittel zu besorgen, die sie brauchten, um Kriege oder den ausschweifenden Lebenswandel der Herrschenden finanzieren zu können.

Der Weg unterschied sich aber grundlegend von dem, wie Staaten heutzutage ihre Ausgaben refinanzieren. Anleihen mit dem Versprechen zu begeben, Zinsen zu zahlen und am Ende der Laufzeit zu tilgen, und so einen breiten Investorenkreis anzusprechen, war in der Antike ...