Drei neue Plattformen bieten in Österreich medizinische Diagnose via Videochat. Auf einer beraten Wahlärzte zeitweilig sogar kostenlos.

Eigentlich betreibt Alexandra Lang-Adolph eine Wahlarztpraxis in Wien. Doch seit wenigen Tagen ordiniert die Allgemeinmedizinerin auch via Internet: Auf der Gesundheitsplattform drd berät sie Patientinnen und Patienten. "Es gibt zwei Schichten, eine am Vormittag, eine am Nachmittag", schildert Lang-Adolph. Sie ...