Armin Wolf ist "Journalist des Jahres"

Hattrick für Armin Wolf: Der "ZiB 2"-Anchorman wurde zum bereits dritten Mal als Österreichs "Journalist des Jahres" prämiert. Die Auszeichnung für Salzburgs Journalisten des Jahres ging an SN-Ressortleiter Gerhard Schwischei.

Gewählt wurde Wolf von den Leserinnen und Lesern des Branchenmagazins "Der Österreichische Journalist", das die Wahl alljährlich durchführt. Vor allem der Interviewstil Wolfs sei gelobt worden, schildert das Magazin.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wurde nicht nur der "Journalist des Jahres", sondern auch die Ressortsieger von der Leserschaft gewählt - und nicht von einer Fachjury. So ergaben sich folgende Erstplatzierte:

Chefredakteurin des Jahres: Corinna Milborn, Puls 4

Innenpolitikjournalist des Jahres: Armin Wolf, ORF

Kolumnistin des Jahres: Anneliese Rohrer, "Presse"

Investigativjournalistin des Jahres: Ulla Kramar-Schmid, ORF

Kulturjournalist des Jahres: Peter Schneeberger, ORF

Außenpolitikjournalist des Jahres: Karim El-Gawhary, ORF/"Presse"

Wirtschaftsjournalist des Jahres: Dieter Bornemann, ORF

Fotojournalist des Jahres: Matthias Cremer, "Standard"

Medienjournalist des Jahres: Harald Fidler, "Standard"

Wissenschaftsjournalist des Jahres: Günther Mayr, ORF

Sportjournalistin des Jahres: Alina Zellhofer, ORF

Unterhaltungsjournalist des Jahres: Peter Klien, ORF

Chronikjournalistin des Jahres: Lisa Gadenstätter, ORF

Aufgefallen: Melisa Erkurt, "Falter"



Der Sonderpreis der "Journalist"-Redaktion ging an die Wissenschaftsjournalisten Köksal Baltaci ("Presse") und Günther Mayr (ORF). "Baltaci und Mayr haben uns in der Krise mit den wichtigsten Infos versorgt, dabei immer höchst professionell und im richtigen Ton, nie spekulierend, immer korrekt", begründet "Journalist"-Herausgeber Georg Taitl die Entscheidung. Ein weiterer Sonderpreis ging an Patrick Budgen, ORF - "für seine fundierte, ruhige Information in der Terrornacht von Wien". Für das Lebenswerk wurde indessen Erwin Zankel geehrt, ehemaliger Chefredakteur der "Kleinen Zeitung".

Parallel wurden auch die Journalisten des Jahres ("Local Heroes") in den einzelnen Bundesländern ausgezeichnet. In Salzburg etwa wurde Gerhard Schwischei prämiert. Schwischei war bis Ende August Wissenschaftsressortleiter der "Salzburger Nachrichten", seitdem führt der gebürtige Grazer das Lokalressort.

Vier weitere SN-Redakteure landeten indes auf nationaler Ebene unter den zehn Besten in ihrem Ressort: Manfred Perterer bei den Chefredakteuren, Hedwig Kainberger bei den Kulturjournalisten, Ralf Hillebrand bei den Medienjournalisten und der stellvertretende Chefredakteur Andreas Koller sowohl in der Kategorie Innenpolitik als auch im Gesamtranking aller Journalisten. Wann die Auszeichnungen übergeben werden sollen, steht laut "Journalist" coronabedingt noch nicht fest.

Bereits am Montag wurde in Deutschland der Journalist bzw. die Journalistin des Jahres gewählt. Dort ging die Auszeichnung, verliehen vom "Medium Magazin", an die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim.