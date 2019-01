Auch das Radio wird digital

Noch dieses Jahr startet Digitalradio bundesweit. Parallel kämpft "Österreich"-Herausgeber Wolfgang Fellner um eine nationale Radiolizenz - mit möglichen Folgen für Antenne Salzburg.

Für die heimische Medienlandschaft war es eigentlich eine Meldung mit Gewicht. Und dennoch ging sie medial unter. Vergangene Woche wurde der nationale Sendestart von Digitalradio (DAB+) angekündigt. Die wohl größte Folge für Österreichs Radiohörer: Ab 28. Mai können neun weitere Radiosender bundesweit empfangen werden, darunter Klassik Radio, Radio Energy, Arabella Plus und Rock Antenne. In drei Schritten, etwa der Integration in den Gaisberg-Sender im März 2020, sollen bis Ende 2020 83 Prozent der Bevölkerung beliefert werden.