Betroffene warnen: "Große Gefahr für russische Journalisten"

Blockaden, Strafandrohung, Schwarze Listen: Wie ein "digitaler Eiserner Vorhang" die unabhängige Medienszene in Russland bedroht.

In der Vorwoche sind mit Echo Moskwy und dem TV-Kanal Doschd (internationale Bezeichnung: Rain TV) zwei der letzten großen unabhängigen Sender Russlands durch staatliche Repression verstummt. Journalisten, die über die Streitkräfte "falsche Informationen" verbreiten, können per Gesetz mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bestraft werden. Die angesehene "Nowaja Gaseta" - herausgegeben von Friedensnobelpreisträger Dmitry Muratov - entfernt daher Inhalte über den Konflikt in der Ukraine aus Sorge vor der strafrechtlichen Verfolgung ihrer Journalisten. Alarmierende Fakten, die den Presseclub Concordia und ...