Der ehemalige Direktor des ORF Salzburg legt sich weiter mit seinem Arbeitgeber an.

Die Besetzung des ORF-Landesdirektors in der Steiermark lässt weiter die Wogen hochgehen. Wie die SN am Montag berichteten, will der frühere Salzburger Landesdirektor, Roland Brunhofer, gegen die geplante Besetzung von Gerhard Koch vorgehen. Koch ist aktuell Chefredakteur des ORF Steiermark. ...