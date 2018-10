Chinas neue Top-Smartphones können sogar iPhones aufladen

Huawei will die Nummer eins im Handy-Segment werden - mit Geräten, die sich bewusst an die Konkurrenz anlehnen. Von einem Markt bleiben aber auch die neuen Modelle ausgeschlossen.

Schon die Ankündigungen im Vorfeld erinnerten an Apple. Zumindest an jenes Selbstbewusstsein, das typisch für US-Tech-Riesen ist: Vor der Präsentation seiner neuen Premium-Handys versprach Huawei "Großes". Mit dem Ziel, bis zum vierten Quartal 2019 die Nummer eins auf dem weltweiten Smartphone-Markt zu werden. Samsung soll vom Thron gestoßen werden, nachdem man Apple - zumindest was die verkauften Geräte anbelangt - bereits überholt hat.