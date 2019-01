Der Pongauer Martin Ferdiny spricht über seine neue ORF-2-Sendung. Und er schildert, was ihm sein "Dancing Stars"-Sieg gebracht hat.

Auf "Daheim in Österreich" folgt "Studio 2": Am Montag startet der neue Vorabend in ORF 2. Im Gegensatz zum Vorgänger wird das "Studio 2" nicht mehr aus wechselnden Gemeinden gesendet. Vielmehr wurde für das Format ein kleines Einfamilienhaus in Liesing, am Stadtrand von Wien, errichtet. In der Reihe (werktäglich um 17.30 Uhr) wechseln sich zwei Moderatorenduos im Wochentakt ab: zum einen Verena Scheitz und Ex-Puls-4-Moderator Norbert Oberhauser, zum anderen Birgit Fenderl sowie der Pongauer Martin Ferdiny (52). Im SN-Interview beschreibt der frühere Radio-Salzburg-Moderator, was das neue Format bieten soll. Er sagt, ob er sich vorstellen kann, wieder für das Landesstudio Salzburg zu arbeiten. Und er erinnert sich an seinen Sieg bei "Dancing Stars".