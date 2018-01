Datenschutzregeln krempeln die Firmenwelt um

In wenigen Monaten tritt die neue Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Vor allem Unternehmen müssen in vielen Bereichen umdenken. Sogar die Betriebskantine kann betroffen sein.

SN/stock.adobe.com/kras99 Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft.