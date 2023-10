Der Nahost-Konflikt und die Rolle der sozialen Medien: "Zuerst informieren, dann posten"

Auch im weiten Netz emotionalisiert der Nahe Osten: Expertin Hanan Badr ordnet den Hass auf Social Media ein und sagt, wie mit heiklen Themen umzugehen ist.

Die gebürtige Ägypterin Hanan Badr (45) leitet am kommunikationswissenschaftlichen Fachbereich der Universität Salzburg die Abteilung für Öffentlichkeiten und Ungleichheitsforschung.

Hanan Badr ist gebürtige Ägypterin, ihre Dissertation widmete sie dem Thema "Framing von Terrorismus im Nahostkonflikt". Es gibt also wohl kaum eine Kommunikationswissenschafterin in Österreich, die den Krieg in Israel aus medienwissenschaftlicher Sicht besser einordnen kann. Im SN-Interview lobt die ...